Голяма част от Ямбол остава без вода

Голяма част от Ямбол днес ще остане без вода. Причината е подмяна на главен водопровод.



В няколко ямболски квартала, включително и централната градска част, водоподаването днес ще бъде преустановено, съобщиха от местното ВиК дружество, цитирани от БНР.



Ремонтът на основния пешеходен мост към градския парк, в момента дава възможност за подмяна и на главен водопровод и подобряване на качеството на питейната вода, посочиха от дружеството.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено в късните следобедни часове.