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Голяма част от Ямбол остава без вода

21.05.2018 | 13:04
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Голяма част от Ямбол днес ще остане без вода. Причината е подмяна на главен водопровод.

В няколко ямболски квартала, включително и централната градска част, водоподаването днес ще бъде преустановено, съобщиха от местното ВиК дружество, цитирани от БНР.

Ремонтът на основния пешеходен мост към градския парк, в момента дава възможност за подмяна и на главен водопровод и подобряване на качеството на питейната вода, посочиха от дружеството.

Очаква се водоподаването да бъде възстановено в късните следобедни часове.

Община Ямбол питейно водоснабдяване спряна вода
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