Двама убити и много ранени при стрелба в Германия

Двама души са убити, а мнозина са тежко ранени, след като мъж откри стрелба в германския град Саарбрюкен, съобщават германски медии, позовавайки се на полицията.



Инцидентът станал около 14:30 часа местно време в квартал Фехинген, извършителят е задържан на място, информира медийна група "Саарлендишер рундфунк".

Two people were shot dead in an #attack south west of #Saarbrucken, suspect detained

