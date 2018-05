Мадона издава първия си сингъл от 3 г.

Мадона Мадона Луиз Вероника Чиконе Мадона (Madonna) e родена в Бей Сити, ... към профила обяви, че ще издава нов сингъл. Той е първият й от три години, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА.



Съобщението за новата песен, озаглавена "Beautiful Game", кралицата на попа направи във Фейсбук.



За реализирането й Мадона е работила с дългогодишния си френски продуцент Мируей. Двамата си партнираха и за песните "Confessions on the Dance Floor" ( 2005), "American Life" (2003), "Music" (2000), както и за песента "Die Another Day" от филма за Джеймс Бонд от 2002 г. "Не умирай днес".



На обложката на сингъла изпълнителката носи корона с религиозни символи, подобна на тази, която носеше на червения килим на бала в музея на изкуството "Метрополитън" в Ню Йорк преди седмица.



Религиозният мотив не е нещо изненадващо за Мадона. Нейният хит "Like a Prayer" предизвика скандал през 1989 г. Критиците твърдяха, че видеото към песента използва образа на Христос по богохулен начин.



По-рано тази година 59-годишната звезда обяви, че записва нова музика в студио в Лондон.



Тя разкри, че планира да тръгне на турне през 2018 година.