Пътнически самолет се разби в Хавана, има много жертви (видео+снимки)

Пътнически самолет "Боинг 737" на кубинските авиолинии Cubana de Aviacion се е разбил при излитане от международното летище на Хавана, съобщиха кубински медии, цитирани от Би Би Си.



Според първоначалната информация самолетът е изпълнявал вътрешен полет до град Олгуин в източната част на страната.

Boeing 737, with 107 onboard, crashes shortly after takeoff from #Havana https://t.co/dtTEtDBb5y pic.twitter.com/iBECSMU15B

На борда на самолета е имало 104 пътници.

Кубинският президент Диас-Канел съобщи за голям брой жертви, отбелязва Франс прес .

Кадри от телевизията и социални медии показват стълб от черен дим над летището.