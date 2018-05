"Боинг" с над 100 души на борда се разби в Хавана, има много жертви (обновена+видео+снимки)

Пътнически самолет "Боинг 737" на кубинската държавна авиокомпания "Кубана де Авиасион" се е разбил при излитане от международното летище на Хавана. Самолетът е паднал в поле близо до летището в момента, когато извършвал първия си завой, съобщиха кубински медии.



Според първоначалната информация самолетът е изпълнявал вътрешен полет до град Олгуин в източната част на страната.

Boeing 737, with 107 onboard, crashes shortly after takeoff from #Havana https://t.co/dtTEtDBb5y pic.twitter.com/iBECSMU15B

На борда на самолета е имало 104 пътници и 9 души екипаж. По първоначални данни екипажът е чуждестранен.

Кубинският президент Диас-Канел съобщи за голям брой жертви, отбелязва Франс прес.

Трима души са оцелели в катастрофата. Те са в критично състояние, информира в. "Гранма", цитиран от ТАСС. Първите информации бяха, че всички на борда са загинали, но местни жители разказват за ранени, които са били откарани с линейки.

Кадри от телевизията и социални медии показват стълб от черен дим над летището.

Към 21.00 часа в Министерството на външните работи няма данни за пострадали български граждани при инцидента.



Българските граждани, които желаят да получат информация или да подадат сигнал за свои близки, могат да го направят на дежурните телефони на посолството Република България в Куба: +537 204 67 66; +537 204 67 68



Дежурен телефон в извънработно време: +535 286 24 49