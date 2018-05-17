Спипаха дрогирана шофьорка в Севлиево

33-годишна жена от Севлиево е заловена да управлява автомобил след употреба на наркотични вещества, съобщават от ОД на МВР - Габрово.



На 16 май, около 12.45 ч., на ул. Д-р Иван Филипов, Севлиево, полицейски екип спрял за проверка лек автомобил "Тойота". Установено е, че водачът – 33-годишна жена от същия град, управлява МПС след употреба на наркотични вещества. Техническото средство отчело положителен резултат за марихуана, амфетамин и метамфетамин.

По случая е образувано бързо полицейско производство.