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Спипаха дрогирана шофьорка в Севлиево

17.05.2018 | 11:12
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© Булфото/Архив

33-годишна жена от Севлиево е заловена да управлява автомобил след употреба на наркотични вещества, съобщават от ОД на МВР - Габрово.

На 16 май, около 12.45 ч., на ул. Д-р Иван Филипов, Севлиево, полицейски екип спрял за проверка лек автомобил "Тойота". Установено е, че водачът – 33-годишна жена от същия град, управлява МПС след употреба на наркотични вещества. Техническото средство отчело положителен резултат за марихуана, амфетамин и метамфетамин.

По случая е образувано бързо полицейско производство.

употреба на наркотици дрогирана шофьорка
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