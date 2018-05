Пекарна в Уиндзор сервира специална напитка „Мегхаричино“ (снимка)

Любителите на кафето могат да отпразнуват предстоящата сватба на принц Хари и Меган Маркъл, пийвайки специална гореща напитка - "Мегхаричино", съобщи Ройтерс.



Пекарна в живописния град Уиндзор, където в събота шестият по ред претендент за трона ще се венчае за американската си годеница, предлага капучино и кафе-лате с портретите на двойката.

Баристите в "Пекарната на Хейди" използват специална машина, за да изобразят върху кафето снимка от годежа на принц Хари и Меган Маркъл. Цената на напитките е 4,50 британски лири. Въпреки че са по-скъпи от обичайната цена за кафе и капучино, те са търсени от клиентите на заведението.

"Не искам да го разваля", казва 78-годишната клиентка на пекарната Ан Брукър, докато се колебае дали да отпие. "Това е най-близкото нещо до целувка, което ще получиш от принц Хари", шегува се съпругът й Алън.

WINDSOR, England (Reuters) - Coffee fans can celebrate the upcoming royal wedding of Prince Harry to actress Meghan Markle by sipping a special type of hot drink - the "Megharrycino".



