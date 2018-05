Ками Рита изкачи Еверест за 22-ри път

Планинският водач Ками Рита постави рекорд, като се изкачи на Еверест (8848 м) за 22-ри път. Според информацията от компанията Seven Summit Treks, цитирана от thehimalayantimes.com, той е стъпил на най-високия връх около 8.30 часа местно време, от непалска страна.



"Ками Рита, който е основен водач в експедицията на Seven Summit Treks, написа историята на покрива на света", заявиха от компанията. Посочва се, че той е започнал атаката си към върха от Лагер 4 заедно с още деветима китайски алпинисти във вторник вечерта.

#Everest2018 World Record

Congratulation to Kami Rita Sherpa to climb #Everest for the 22nd time. Today he reached summit at 8:30 am from Nepal side. pic.twitter.com/gNbcmJQqaV