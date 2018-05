Наградиха най-добрите български вина в Лондон

Общо 46 вина на родни производители се включиха във второто издание на конкурса London Experts in Wine Awards, който се провежда под патронажа на Княз Кирил Сакскобургготски. Трима Master of Wine оценяваха българските продукти.



Състезанието има за цел да повиши интереса към родните вина и да покаже високото им качество на Острова. Класирането е по 100 точкова система. Като цяло оценката на експертите е много добра. Определено се отчита интерес към местни сортове, блендове и вина, направени в по-съвременен стил – а именно с повече плодовост, коментираха още организаторите на London Experts in Wine Awards.

Това се търси и на световния пазар – вина с повече изява на сортовия характер и плодовост, за сметка на тези с дълго отлежаване в дъбови бъчви.

“Вила Ямбол” спечели два медала на London Experts in Wine Awards. Единият е сребърен за виното им Kabile от сорта Сира, а другият бронзов за Kabile Мавруд и Каберне Совиньон. Купажът Kabile Мавруд и Каберне миналата година грабна златно отличие в конкурса London Experts in Wine Awards. Интересен факт е, че изба „Вила Ямбол“ постига 100% успеваемост от участието си в конкурса. Миналата година с едно изпратено вино спечели медал, а тази с две проби – две отличия. Това е поредното международно признание за винената серия Kabile, кръстена на античния тракийски град Кабиле, който се намира до Ямбол. Изборът на име е знак на признание към традициите, които има регионът във винопроизводството от най-дълбока древност. На етикета на вината пък е изобразена античната тракийска богиня Кибела. През миналата година виното Kabile от сортовете Мавруд и Каберне Совиньон се превърна в най- награждаваното българско вино зад граница с три златни медала - от Mondial de Bruxelles, от Vinalies International и от London Еxperts in Wine.

„Вила Ямбол“ е сред лидерите на пазара по производство на вина и е смятана за една от най-старите изби в Южна България.

Припомняме, че на последния конкурс Vinalies Internationales в Париж, винарната донесе най-много медали за страната ни - 5 отличия, в това число единственото злато. Големият приз отиде при тероарното вино от микрорайона Болярово от сорта Каберне Совиньон 2015 г., който предстои избата да пусне на пазара. Сребърни медали от Париж получиха Kabile Резерва Каберне Совиньон 2014, Kabile розе от Сира 2017, Kabile Мерло и Каберне Совиньон и ракия от сорта Мускат без отлежаване в бъчви. Вината на „Вила Ямбол“ могат да се опитат на предстоящия Балкански винен конкурс и фестивал (BIWC) на 19-ти и 20-и май в столицата.