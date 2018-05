Милиардер съсипа картина на Пикасо за $70 млн.

Американският милиардер Стив Уин оттегли от търг повреден автопортрет на художника Пабло Пикасо до реставриране на платното, съобщи агенция Блумбърг. Творбата е кръстена "Моряк" и бе изложена на аукцион на къщата "Кристис" в Ню Йорк за 70 милиона долара. Платното е било повредено миналия петък, като още не са известни обстоятелствата как е станало това.



Агенцията припомня, че през 2005 година Уин сам е повредил и друга картина на Пикасо. Причина за нанесената повреда било заболяване, отразяващо се на страничното зрение на милиардера. Когато показвал творбата на свои приятели в Лас Вегас, той без да иска я пробил с лакът. След реставрацията цената на произведението на Пикасо паднало от 139 милиона долара на 85 милиона.



През месец февруари милиардерът Уин подаде оставка от поста ръководител на веригата казина "Уин ризортс". Повод за напускането му стана публикация, в която 76-годишният финансист бе обвинен, че си позволявал неподобаващи действия спрямо свои подчинени сътруднички.

Not Again! Another Steve Wynn #Picasso Damaged, Pulled from@ChristiesInc Auction @historylvrsclub https://t.co/XKk71gN6Of pic.twitter.com/rVQjWHBdPx