10-ти ден Боян Петров е в неизвестност (обновена)

Продължава акцията по издирването на алпиниста Боян Петров в Хималаите. Спасителите ще проверяват за възможни ниши около Лагер 3 - най-високия под връх Шиша Пангма. Боян Петров е в неизвестност от 10 дни.

Спасителният екип, който издирва алпиниста Боян Петров, не се е обадил тази сутрин в базовия лагер под връх Шиша Пангма в Хималаите, за да информират къде се намират.

Boyan Petrov missing row: Update 11#Shishapangma

Base Camp awaits a radio call from the sherpa team engaged in rescuehttps://t.co/KnfKjnmChs pic.twitter.com/SoXj0gIBzF