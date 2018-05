Откриха палатката на Боян Петров, в нея няма нищо

Шерпите, които издирват изчезналия български алпинист Боян Петров, са открили палатката му, съобщават индийски източници в "Туитър". Уточнява се, че в палатката не е намерено нищо.

Boyan Petrov missing row: Update 8#Shishapangma

Sherpa team found Boyan's tent; Nothing was found inside his tent; They are now climbing towards C-3 predicting his line; Helis stand by at Kathmandu to respond Sherpas' call; Weather is favorable for Sherpa to continue search op. pic.twitter.com/Kc7ErccS7a