Петролът може да удари 100 $ за барел през следващата година

Цените на петрола могат да нараснат до 100 долара за барел през следващата година - ниво, което беше достигнато за последно през 2014-а година, тъй като рисковете за доставките от страна на Венецуела и на Иран ще доведат до по-нататъшно затягане на глобалните пазари на важната енергийна суровина, прогнозира Bank of America, съобщава БНР, цитирайки агенция Блумбърг.



По време на търговията в четвъртък петролните фючърси удариха нови три и половина годишни върхове в резултат на решението на президента Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на ... към профила да изтегли САЩ от международното споразумение за ядрената програма на Иран и заплахата му за подновяване на "най-високо" ниво на икономическите санкции спрямо Техеран. Намаляващите складови запази на суров петрол в САЩ с цели 2,2 млн. барела през последната седмица също допринесоха за поредното поскъпване на петрола.



Вчера фючърсите на петрола сорт брент нараснаха до 78,0 долара за барел, а тези на американския суров петрол - до 71,89 долара за барел - техни най-високи нива от ноември 2014-а година. В петък последва известна стабилизация, като петролът сорт брент се търгува около 77,40 долара за барел, а лекият суров петрол - около 71,40 долара за барел.



Според анализ на Bank of America, фючърсите на петрола сорт брент ще поскъпнат към 90 долара за барел през второто тримесечие на годината с оглед на намаляващите световни складови запаси. Тъй като тази картина зависи от евентуалното възстановяване на добивите в рамките на ОПЕК и от едно по-ограничено негативно въздействие върху иранското петролно производство от предстоящите нови икономически санкциите в САЩ, цените биха могли да да нараснат още повече, като голямата американска банка е първата, която предполага, че петролът може дори да поскъпне обратно към 100 долара за барел.



"Ние очакваме световните петролни запаси и търсенето да продължават да се затягат през следващите 18 месеца", се посочва в доклад на Франсиско Бланч, който е ръководител на анализаторския екип за стоковите пазари на Bank of America Merrill Lynch.



Останалите водещи кредитни институции на Уолстрийт също повишиха прогнозите си за цените на суровия петрол, но на този етап техните оценки не са чак толкова силни, както тези на Bank of America.



По-рано тази седмица Goldman Sachs прогнозира, че фючърсите на петрола сорт брент ще поскъпнат през следващите месеци към 82,50 долара, като банката вижда шанс цените да надвишат това ниво, преди обаче да отслабнат отново през 2019-а година.