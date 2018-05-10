Момче простреля свой приятел с въздушна пушка

Момче пострада при игра с въздушна пушка в село Чалъкови.

Това съобщиха от ОДМВР-Пловдив.

Около 20.30 часа снощи в районното управление в Раковски постъпил сигнал, че 16-годишен прострелял по невнимание свой връстник в областта на шията.

Раненият тийнейджър е транспортиран в пловдивска болница за оказване на спешна медицинска помощ.

В хода на проверката е установено, че оръжието е негова собственост, но няма подадено писмено уведомление в полицията.

За случая е уведомен дежурен районен прокурор. Образувано е досъдебно производство и работата продължава разследващ полицай.