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Момче простреля свой приятел с въздушна пушка

10.05.2018 | 13:41
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© Pixabay

Момче пострада при игра с въздушна пушка в село Чалъкови.

Това съобщиха от ОДМВР-Пловдив.

Около 20.30 часа снощи в районното управление в Раковски постъпил сигнал, че 16-годишен прострелял по невнимание свой връстник в областта на шията.

Раненият тийнейджър е транспортиран в пловдивска болница за оказване на спешна медицинска помощ.

В хода на проверката е установено, че оръжието е негова собственост, но няма подадено писмено уведомление в полицията.

За случая е уведомен дежурен районен прокурор. Образувано е досъдебно производство и работата продължава разследващ полицай.

МВР Пловдив въздушна пушка
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Ловец (гост)
1 отговор
10.05.2018 | 14:37

12 калибър ли е въздушната пушка?

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