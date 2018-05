Малкият принц Луи в прегръдките на сестра си (снимки)

Британското кралско семейство публикува първите официални снимки на новородения принц Луи, една от които го показва прегърнат от тригодишната му сестра Шарлот, предадоха Ройтерс и Франс прес.

Принцът е пети в линията за наследяване на британския трон. Той беше роден на 23 април с тегло 3,83 кг.

И двете снимки са направени в двореца Кенсигтън от майка му Катрин, съпруга на принц Уилям. Според администрацията първата снимка е направена на 26 април, а втората - на 2 май.

Представители на администрацията на кралското семейство съобщиха, че принц Луи няма да присъства на сватбата на принц Хари на 19 май.

This image of Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge at Kensington Palace on 26th April.



The Duke and Duchess would like to thank members of the public for their kind messages following the birth of Prince Louis, and for Princess Charlotte’s third birthday. pic.twitter.com/bjxhZhvbXN