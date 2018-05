Подобриха световен рекорд на "Гинес" с 1374 танцуващи дрона (видео)

Китайска фирма подобри световния рекорд на "Гинес" за най-много едновременно летящи дронове с 13-минутен полет на 1374 апарата, съобщава "Ройтерс".

Досега рекордът принадлежеше нa американската компания Intel, която по време на Зимните олимпийски игри в Южна Корея през февруари пусна в небето ансамбъл от 1218 дрона.

По време на нощната демонстрация на китайската компания EHang Egret в туристическия град Сиан, дроновете са изпълнили 16 различни композиции в триизмерен формат. Те са изобразили камила, Буда и високоскоростен влак.

Китайската държава подкрепя бързото технологично развитие, за да стимулира изграждане на водещи световни фирми, които да намалят зависимостта й от чужди продукти, включително и за полупроводници, роботи и дронове.

Като част от изпълнението си дроновете са изписали и популярен лозунг от основополагащата външнополитическа инициатива на китайския президент Си Цзинпин - "Един пояс, един път". Инициативата е известна и под името "Нов път на коприната".

