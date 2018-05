ЕТА разпуска всичките си структури

Баската екстремистка група ЕТА обяви, че е разпуснала всичките си структури. Групировката обяви това чрез писмо, изпратено до баски институции и групи на гражданското общество, предаде Асошиейтед прес.



В писмото си ЕТА признава отговорността си, че не е успяла да реши баския политически конфликт. Организацията, чието име на езика на баските означава "баска родина и свобода", отне живота на 853 души при въоръжената си борба за създаване на независима баска държава в Северна Испания и Южна Франция.

ЕТА беше създадена по време на режима на Франсиско Франко. Групата привлече медиийното внимание с убийството на премиера на Франко Луис Кареро Бланко, който беше посочен за негов наследник, припомня БТА.

Решението не означава, че баските се отказват от конфликта си с Испания и Франция, се подчертава в писмото на ЕТА.

