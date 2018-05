Принцеса Шарлот празнува трети рожден ден

На 2 май рожден ден празнува единствената (засега) дъщеря на британския принц Уилям и съпругата му херцогиня Катрин.



От двореца Кенсингтън отбелязаха рождения ден на принцеса Шарлот в Twitter, като публикуваха нейна снимка, придружена с послание - "Честит трети рожден ден на принцеса Шарлот! Благодарим за прекрасните пожелания!"



Шарлот Елизабет Даяна се роди на 2 май в 8.34 ч. лондонско време (10.34 ч. българско време) в прочутото крило „Линдо" в болница „Сейнт Мери" в Лондон, където проплакаха за пръв и синовете на Уилям и Кейт – Джордж (22 юли 2013 г.) и Луи (23 април 2018 г.), както и принц Уилям и брат му принц Хари.

Малката принцеса е наречена на дядо си принц Чарлз, на прабаба си кралица Елизабет Втора и на майката на Уилям Даяна, която загина в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 година.

Шарлот е петото правнуче на кралица Елизабет Втора и четвърта в линията за наследяване на престола след дядо си принц Чарлз, баща си принц Уилям, и брат си Джордж.

