Моника Валериева развали годежа с милионера (снимка)

Почти година след като се срещнахме аз и мъжът,който беше до мен,се разделяме!Не бих занимавала никого с една житейска история,но много телевизии и списания ме потърсиха относно годежа ми!Който беше факт!Много хора ме поздравиха и искрено се зарадваха за нас,но живота поднася страхотни изненади,понякога шокиращи.Някой ден със сигурност ще разкажа какво се е случило,но се надявам сега да ме уважите от негативни коментари.Благодаря за подкрепата

