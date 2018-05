Продадоха на търг писмо от Джак Изкормвача (снимка)

Писмо, за което се смята, че е написано от прочутия сериен убиец Джак Изкормвача, беше продадено на търг във Великобритания за 22 000 лири (30 000 лири с комисионната), съобщават Би Би Си и ТАСС.

Пощенската картичка с размери 7 на 12 см е изпратена до полицейския участък в лондонския район Илинг, съобщават организаторите на търга от "Гранд окшънс", Кент. В посланието, написано с черно мастило, се посочва, че ножът на серийния убиец все още е "в добро състояние".

Пощенското клеймо е от 29 октомври 1888 г. - 11 дни преди на 9 ноември да бъде убита 25-годишната ирландка Мери Кели, смятана за последната жертва на Джак Изкормвача.

Първоначалната оценка на пощенската картичка беше между 600 и 900 лири. Джонатан Райли от тръжната къща съобщава, че наддаването е спечелил британски колекционер.

Картичката с предупредително послание е била собственост на полицай от Скотланд Ярд, който я получава за спомен при пенсионирането си през 1966 г. Десетилетия наред семейство му пази зловещия сувенир, като в крайна сметка решава да го предложи за продан.

