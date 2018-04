Погледнаха в мозъка на неандерталеца

Учени за пръв път се опитаха да направят триизмерна възстановка на мозъка на неандерталец, предаде Франс прес. Това може да допринесе да се опознае по-добре този далечен "братовчед" на човека, макар да не разкрива загадката, свързана с изчезването му от лицето на планетата.



„Опитите да се направи триизмерна възстановка на мозък във вътрешността на фосилизиран череп са нещо ново“, заяви един от авторите на изследването Наомичи Огихара от университета Кейо в Япония. Според него изследването смесва физическа антропология, механично инженерство и невронауки.

За да направят възстановката, учените създали компютърен модел въз основа на данни от изследвания с ядреномагнитен резонанс, обхванали близо 1200 души. Така бил създаден модел на мозъка на средностатистическия представител на Хомо сапиенс през 21-ви век.



Впоследствие този тип мозък по цифров път бил "деформиран", за да придобие формата на фосилизирани черепи на неандерталци и древни представители на Хомо сапиенс.



"Толкова сме далеч от опознаването на мозъка на праисторическия човек, че всички малки допълнителни етапи са от полза", поясни палеоантропологът Антоан Балзо от Музея на човека в Париж.

Възстановката показала, че Хомо сапиенс притежава различни морфологични особености на мозъка, по-специално малкият му мозък е с по-големи размери.



"Съществували са реални морфологични различия между мозъците на неандерталеца и Хомо сапиенс и това е могло до доведе до различия в когнитивните и социалните способности - отбеляза Огихара. - Различията може да са били малки. Но дори малки различия могат да се окажат значими, когато става въпрос за естествения подбор."

