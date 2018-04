Тръмп смята, че може да постигне разбиране с Макрон по иранското ядрено споразумение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на ... към профила заяви, че може скоро да постигне разбиране с френския си колега Еманюел Макрон Еманюел Макрон е роден на 21 декември 1977 г. в град Амиен. Той е ... към профила по иранското ядрено споразумение, предаде Ройтерс.



"Мисля, че водихме съдържателни обсъждания по Иран и с нетърпение очакваме да направим нещо. Можем поне да постигнем разбирателство помежду си много бързо. Мисля, че сме доста близо до такова разбирателство", каза Тръмп след среща с Макрон в Белия дом.

Тръмп предупреди Иран да не изпълнява заплахите си, че ще възобнови ядрената си програма.

"Ако рестартират ядрената си програма, ще имат по-големи проблеми от когато и да било досега", заяви Тръмп, без да обясни какво има предвид.

Според Тръмп това споразумение е "безумно и смехотворно", защото не взема предвид балистичните ракети или намесата на Иран в конфликти като тези в Йемен и Сирия.

Having great meetings and discussions with my friend, President @EmmanuelMacron of France. We are in the midst of meetings on Iran, Syria and Trade. We will be holding a joint press conference shortly, here at the @WhiteHouse. pic.twitter.com/ju1FXhgjaD