18 души загинаха при пожар в караоке бар в Китай

18 души са загинали, а петима са ранени тази сутрин в пожар, който избухна в караоке бар, намиращ се в триетажна сграда в Южен Китай, предаде ДПА, позовавайки се на местни официални представители.



Огънят избухнал в 00.30 часа местно време в град Цинюан в южната провинция Гуандун, според службата за обществена сигурност в града, и е бил потушен.



Полицията арестува мъж, заподозрян, че е причинил пожара. По-рано днес полицията обяви, че издирва заподозрян за пожара на име Лу Чунлу, който е на 32 години.

След ареста му Лу направил признания и казал, че е бил пиян. Първо се скарал с някого в заведението. После подпалил караоке бара и се прибрал у дома си в съседно село.



Полицията бе обявила награда от 200 000 юана (над 31 000 долара) за информация, която да доведе до ареста на предполагаемия извършител.

#UPDATE Suspect of KTV fire in #China's #Guangdong Province identified, local police offer a 200,000 yuan ($31,682) reward for information leading to his arrest https://t.co/qVS443JZlh pic.twitter.com/K2R58j21Bx