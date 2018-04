Бившият брадър Пламен Богданов стана културист (снимки)

Time for hard work #fitness #fitnes #fitnesslife #fitnesmodel #fitnesmotivation #gym #gyms #training #gettingfit #aethetic #body #goals #gettingstronger #fitnessgoals #workinprocess #workinghard #results #healthyfood #healty #motivation #workout #strong #tattoo #mytattoo

A post shared by Plamen Bogdanov (@ppbogdanov) on Mar 10, 2018 at 6:36am PST