Ван прегази пешеходци в Торонто, има ранени (обновена+видео)

Автомобил е блъснал днес пешеходци в центъра на Торонто. Пострадали са поне 8-10 души, съобщи полицията в канадския град, цитирана от Франс прес.



Тя каза в "Туитър", че "сблъскването" е станало в ранния следобед, но не уточни дали става дума за умишлено действие, или за инцидент.

Този "бял ван" е блъснал пешеходци на улица "Йънг", на ъгъла с булевард "Финч", в северната част на центъра на Торонто.

По данни на местни медии "поне четирима души не дават признаци на живот" и водачът е избягал с автомобила от местопроизшествието.

По-късно канадската полиция съобщи, че водачът на вана е задържан, но не може потвърди броя на пострадалите и какви са нараняванита.

Update: unknown of extent of injuries, possible 8 - 10 pedestrians struck further when I get it ^gl