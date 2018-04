Уилям и Кейт показаха новородения принц (снимки+видео)

След като днес се роди третото дете на Кейт Мидълтън Кейт Мидълтън е родена на 9 януари 1982 г. в Рединг, графство Бъркшър, ... към профила и принц Уилям, започнаха наддавания за името. То е момче и дойде на бял свят минута след 11 часа местно време. Тежи малко над 3,8 кг. Името на бебето може да не бъде разкрито веднага.



Името на Уилям е обявено една седмица, а светът е чакал цял месец след раждането на баща му Чарлз. Имената на Джордж и Шарлот бяха оповестени два дни след раждането им. В класацията на имената за третото кралско бебе засега се нарежда името Артър, следвано от Джеймс.

Според залозите шансовете детето да се казва Филип или Албърт са равни. Най-ниско в класациите стои името Пиърс. При предишните си две деца Кейт Мидълтън избра традиционни имена на хора от кралското семейство.

Със сигурност се знае, че бебето няма да бъде кръстено Джордж, макар да е родено в деня на Свети Георги, защото името е заето от по-големия му брат. Малките принц Джорд и принцеса Шарлот бяха заведени от принц Уилям в болница "Сент мери", за да видят братчето си. Новото бебе ще е пето в реда за наследяване на трона след дядо си принц Чарлз, баща си принц Уилям, брат си и сестра си. То е и шестият правнук на кралица Елизабет, уточнява БТВ. Междувременно се появиха и първи снимки на Кейт, Уилям и третото им дете.

