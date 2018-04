Археолози откриха в Египет бюст на Марк Аврелий

Археолози откриха в Египет бюст на римския император Марк Аврелий, съобщава министерството по въпросите на паметниците на културата, цитирано от ДПА и БТА.



"Находката е изключителна, тъй като скулптури, изобразяващи Марк Аврелий, рядко се срещат на територията на страната", отбелязва министър Айман Ашмауи.

Бюстът с размери 40 на 33 на 34 сантиметра е намерен при ремонтна дейност на храма "Ком Омбо" в южния град Асуан.



Египет се намира под римско владичество от 30-ата година преди Христа до 395 г. от новата ера.

