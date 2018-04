5 загинали и множество изчезнали след инцидент с лодки в Китай (видео)

Петима души загинаха, а много са в неизвестност, след като две лодки-дракони (голямо кану с глава на дракон) се преобърнаха и 60 души паднаха във водата в Южен Китай, съобщи държавната телевизия, цитирана от БТА.



Според телевизията инцидентът е станал, докато лодките се подготвяли за утрешното състезание по река Таохуа в град Гуейлин. Не е ясно каква е причината за обръщането на лодките.



От водата са били извадени пет тела и двама оцелели, а спасители търсят неуточнен брой хора, които се водят изчезнали.



Китай се опитва да повиши безопасността около надпреварата с лодки-дракони, които се организират в цялата страна по време на фестивала Дуану. Той се провежда в периода около лятното слънцестоене и е в памет на китайския поет и министър от третото столетие преди новата ера Цюй Юан.

11 people have died and 6 remain missing after two dragon boats overturned on Saturday in south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. pic.twitter.com/bdfLG3JEHz