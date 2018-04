Анджелина Джоли пилотира самолет над пустинята на Намибия (видео)

Актрисата Ангелина Джоли пилотира малък самолет над пустинята на Намибия. Това се вижда в профила й в Twitter. Кадрите са от документалния филм "The Queen’s Green Planet", който бе разпространен на 16 април по ITV.

Тя разполага с пилотски лиценз от 2004 г.

Анджелина е в Намибия, за даде своя принос за екологичен проект. Актрисата участва в засаждане на дървета, като част от мерките в борбата с обезлесяването и сушата.

Проектът е на кралицата на Англия. Откакто удостои актрисата за нейната активна дейност през 2014 г., Елизабет II си сътрудничи с нея. Затова Анджелина Джоли пристигна, за да засади дърво сред пустинята в Намибия в чест на кралицата.

Джоли споделя за преживяването: "Прекрасно е. Мисля, че това е едно от най-красивите места в света".

