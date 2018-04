Понижение на фондовите индекси на Уолстрийт след спад на акциите на "Филип Морис"

Основните фондови индекси, търгувани на Уолстрийт, се понижават в четвъртък в резултат на агресивни продажби на акциите на компании, произвеждащи стоки за масова употреба, след като слаби финансови резултати за първото тримесечие причиниха спад на акциите на "Филип Морис" с близо 16%.



Индексът DJIA се понижава с 0,27%, широкият индекс S&P500 - с 0,63% и технологичният индекс Nasdaq Composite - с 0,81%, отбелязва БНР.



В основата на днешната негативна търговия са акциите на компании за стоки с масова употреба, чиито индекс XLP се понижава с 2,82%, отбелязвайки най-солиден еднодневен спад от началото на месец февруари. Най-големи загуби в този сектор регистрират акциите на "Филип Морис", които се понижават с цели 16,24%, след като водещата компания за тютюневи изделия отчете по-слаби от очакваното приходи през първото тримесечие на годината.



Днешното представяне на "Филип Морис" може да се нарече най-слабото в историята на компанията след нейното отделяне през март 2008 година от Altria Group Inc. Тези агресивни разпродажби на акциите на тютюневия гигант допринасят за спад със 7,65% и на акциите на Altria.



Под натиск от продажби се намират и акциите на Procter & Gamble Co., като те се понижават с 2,43%, след като компанията се съгласи да придобие част от бизнес на немската компания Merck за 4,2 млрд. долара.



Силен интерес за продажби има и при акциите на някои от компаниите за производство на технологични чипове. Акциите на VanEck Vectors Semiconductor ET се понижават с 4,5% в резултат на вчерашна информация, че "Фейсбук" планира да проектира чипове, които биха могли да се използват в различни потребителски устройства на социалната медия, в софтуер за изкуствен интелект и центрове за данни. Тази новина се отразява негативно и на акциите на водещи компании за производство на чипове като Advanced Micro Devices и Nvidia Corp., чиито акции се обезценяват съответно с 2,95% и с 3,39%.



Това е и причина за понижението на технологичния индекс Nasdaq с над 0,8%.