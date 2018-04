Вегански кроасани скандализираха мрежата (снимка)

Отвратителни на външен вид вегански кроасани, скандализираха потребителите в мрежата, съобщава в. "Метро".



Странните продукти с черен цвят бяха пуснати за продажба в северната част на Лондон. Производителите добавили в тестото активен въглен, заради който закуските приличали на засъхнала животинска тор. Ето защо в кафенето "Коко ди Мама" сложили табелки към кроасаните: "На вкус са по-добри, отколкото на външен вид!"

В Туитър веднага се появиха съобщения, в които сравняваха кроасаните с фекалии, с мъртви тюлени, дори и с мумии. Някои от потребителите се оплакаха, че видът на новите продукти с активен въглен са "активирали и тяхното отвращение", посочва БТА. От кафенето, където се приготвят черните кроасани, уточниха, че в тях се съдържат само натурални съставки без масло.

В рецептата са включени маргарин, брашно, активен въглен, захар и лимон. Въгленът от своя страна помага за обезвреждането на всички токсини в организма.

Look what happens when you leave your croissants outside. #heatwave #jazzfmbreakfast @jazzfm #vegan pic.twitter.com/RLnpyyYiym