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Мъж помете възрастен велосипедист и избяга

19.04.2018 | 10:57
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© Булфото (архив)

71-годишен велосипедист е починал при пътнотранспортно произшествие. Това съобщиха от ОДМВР - Сливен.

На 12 април в 21.20 часа е получен сигнал за забелязан лежащ велосипедист до пътното платно, на разклона за кв. „Диньо Дачев“ в град Сливен. На място е изпратен полицейски екип, който е установил, че велосипедистът е починал. По тялото му са забелязани следи от настъпило пътно произшествие.

Другият участник е напуснал мястото на инцидента. След предприети незабавни оперативно-издирвателни действия той е установен – това е 32-годишен мъж от град Сливен, който е задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.

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Коментари
Коментари (2)
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2 отговор
19.04.2018 | 11:26

Мъж от Сливен или леко зелен?

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1 отговор
19.04.2018 | 11:34

ЕТО ТОЗИ ЗАСЛУЖАВА ТЕЖКА ПРИСЪДА.НЕ ЗАДРУГО,А ЗАЩОТО БЯГА,ВМЕСТО ДА ОКАЖЕ ПЪРВА ПОМОЩ.САМО ДА НЕ СЕ ОКАЖЕ ЧОВЕК НА НЯКОЙ И ДА МУ СЕ РАЗМИНЕ?СЕГА МОГАТ ДА КАЖАТ,ЧЕ ВСЕКИ ЕДИН Е БИЛ ЗАД ВОЛАНА.

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