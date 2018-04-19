Мъж помете възрастен велосипедист и избяга

71-годишен велосипедист е починал при пътнотранспортно произшествие. Това съобщиха от ОДМВР - Сливен.



На 12 април в 21.20 часа е получен сигнал за забелязан лежащ велосипедист до пътното платно, на разклона за кв. „Диньо Дачев“ в град Сливен. На място е изпратен полицейски екип, който е установил, че велосипедистът е починал. По тялото му са забелязани следи от настъпило пътно произшествие.

Другият участник е напуснал мястото на инцидента. След предприети незабавни оперативно-издирвателни действия той е установен – това е 32-годишен мъж от град Сливен, който е задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.