Кралица Елизабет II назначи принц Хари за посланик за младежта

Кралица Елизабет Втора назначи принц Хари за посланик за младежта на Общността на нациите, съобщи Ройтерс.



В тази роля принц Хари ще насърчава младите хора от държавите, повечето от които са бивши колонии на Великобритания, да се борят с предизвикателствата.

В изявлението на Бъкингамския дворец се уточнява, че над 60 процента от жителите на Общността на нациите - около 2,4 милиарда души, са под 30-годишна възраст.



"Принц Хари ще работи за създаването на връзки между младите хора и младите лидери в Общността на нациите и ще ги насърчава да използват платформите на Общността, за да се справят със социални, икономически и екологични предизвикателства, пред които е изправено тяхното поколение", уточнява изявлението на Бъкингамския дворец.

Принц Хари, който е пети по ред за наследяване на престола, увеличи обществените си изяви и е едно от лицата, които дават нов облик на монархията като модерна и близка до съвременния живот.



Кралица Елизабет Втора оглавява Общността на нациите, но има съмнения дали синът принц Чарлз един ден ще я наследи на тази церемониална длъжност.



Съобщението за новия пост на принц Хари съвпада с началото на срещата на високо равнище на правителствените ръководители от Общността на нациите в Лондон.

