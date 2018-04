Тръмп защити израза си "Мисията е изпълнена" след ракетните удари срещу Сирия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на ... към профила защити решението си да използва израза "Мисията е изпълнена" след ракетните удари срещу Сирия, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп написа днес в "Туитър", че мисията е била "толкова съвършено изпълнена, с такава точност, че единственият начин Медиите за Лъжливи Новини да я омаловажат, бе да използват моите думи "Мисията е изпълнена"." Той добавя: "Знаех, че те ще се хванат за това, но чувствах, че това е велик военен термин, той трябва да бъде върнат. Използвайте го често!"

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often!