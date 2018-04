Тръмп за бившия шеф на ФБР: Калтак!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп Доналд Тръмп - американски бизнесмен и политик Доналд Тръмп е роден на ... към профила отново отправи обида към Джеймс Коми, като го нарече "калтак" преди премиерата на книга на бившия директор на ФБР, предаде Асошиейтед прес.



Тази обидна квалификация на Тръмп бе поместена от него в "Туитър", преди днес да бъде излъчено пълното интервю с Коми по телевизия Ей Би Си. В извадки от интервюто, публикувани вчера, Коми казва, че убедеността му в победата на Хилари Клинтън Хилари Клинтън (по баща Родъм)– американска юристка и ... към профила на президентските избори през 2016 г. е предопределила решението му да огласи разследването за нейните имейли.

Тръмп написа в "Туитър": "Невероятно. Джеймс Коми обявява, че анкетите, в които безчестната Хилари води, са били фактор във воденето (глупаво) на разследването за имейлите на Клинтън. С други думи той взема решения въз основа на факта, че е мислел, че тя ще победи и е искал работата си. Калтак!".

Unbelievably, James Comey states that Polls, where Crooked Hillary was leading, were a factor in the handling (stupidly) of the Clinton Email probe. In other words, he was making decisions based on the fact that he thought she was going to win, and he wanted a job. Slimeball!