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Александър Йорданов за ударите в Сирия: Целите на акцията бяха постигнати (видео)

14.04.2018 | 16:05
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Днес е ден, в който светът видя, че с военни удари може да се проведе акция за мир. При атаките не е убит нито един цивилен гражданин. Тези ракетни удари показаха как един диктатор може да бъде поставен на мястото си.

Това каза в предаването "Офанзива" по Канал 3 бившият дипломат Александър Йорданов. "Целите на акцията бяха ясно посочени. В ударите имаше прецизност и целите на тази акция бяха постигнати. Всички бяха предупредени, дори и България. Ние се разграничихме от нашите съюзници и не изгонихме поне един руски разузнавач от кумова срама, но съюзниците ни ни предупредиха. В тази война са преплетени много интереси и е трудно да се каже кога ще й се види края. Русия нямаше интерес към този конфликт в Близкия Изток, но след като през 2014 година анексираха незаконно Крим, стратезите на Москва решиха да отклонят вниманието и се включиха активно в действията в Сирия. Целта на Русия беше да се представи като борец срещу тероризма, а фактически тя е терорист и то в Европа. Демократичният свят отказа да приеме Москва като борец срещу тероризма", категоричен беше Йорданов.

"Партиите на Башар Асад и Садам Хюсеин, от които произлязоха ислямистките терористи, са социалистически и бяха на пряко обучение в Москва. В момента икономиката на Русия се срива. Рано или късно руските държавници ще се сетят, че освен Сирия съществуват и руъски граждани. В Кремъл има някаква мания да се възстановят позициите на СССР, но в същото време над 20 млн. руснаци живеят под прага на бедността. Мир в Сирия ще има когато президент не е Башар Асад", разкри още той.

Александър Йорданов химическо оръжие въздушни удари ракетен удар Сирия Русия
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Коментари
Коментари (33)
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(гост)
33 отговор
14.04.2018 | 17:29

Божеее, час по-скоро си прибирай вересиите!

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0
БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ НАТО И ЕС НИКОГА руска КОЧИНА (гост)
32 отговор
14.04.2018 | 17:29

КЪДЕ СА ВЕЛИКИТЕ САЩ КЪДЕ Е КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохоххохохохохохоохохохохохохохохохохохохохохохохоххо

Рейтинг:
 
1
БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ НАТО И ЕС НИКОГА руска КОЧИНА (гост)
31 отговор
14.04.2018 | 17:29

КЪДЕ СА ВЕЛИКИТЕ САЩ КЪДЕ Е КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохоххохохохохохоохохохохохохохохохохохохохохохохоххо

Рейтинг:
 
1
БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ НАТО И ЕС НИКОГА руска КОЧИНА (гост)
30 отговор
14.04.2018 | 17:29

КЪДЕ СА ВЕЛИКИТЕ САЩ КЪДЕ Е КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохоххохохохохохоохохохохохохохохохохохохохохохохоххо

Рейтинг:
 
1
БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ НАТО И ЕС НИКОГА руска КОЧИНА (гост)
29 отговор
14.04.2018 | 17:29

КЪДЕ СА ВЕЛИКИТЕ САЩ КЪДЕ Е КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохоххохохохохохоохохохохохохохохохохохохохохохохоххо

Рейтинг:
 
1
БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ НАТО И ЕС НИКОГА руска КОЧИНА (гост)
28 отговор
14.04.2018 | 17:29

КЪДЕ СА ВЕЛИКИТЕ САЩ КЪДЕ Е КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохоххохохохохохоохохохохохохохохохохохохохохохохоххо

Рейтинг:
 
1
БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ НАТО И ЕС НИКОГА руска КОЧИНА (гост)
27 отговор
14.04.2018 | 17:29

КЪДЕ СА ВЕЛИКИТЕ САЩ КЪДЕ Е КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохоххохохохохохоохохохохохохохохохохохохохохохохоххо

Рейтинг:
 
1
БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ НАТО И ЕС НИКОГА руска КОЧИНА (гост)
26 отговор
14.04.2018 | 17:29

КЪДЕ СА ВЕЛИКИТЕ САЩ КЪДЕ Е КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохоххохохохохохоохохохохохохохохохохохохохохохохоххо

Рейтинг:
 
1
Истината (гост)
25 отговор
14.04.2018 | 17:18

Бати, ЕС! Бати, НАТО! Бати, демокрацията!

Рейтинг:
 
1
БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ НАТО И ЕС НИКОГА руска КОЧИНА (гост)
24 отговор
14.04.2018 | 17:29

КЪДЕ СА ВЕЛИКИТЕ САЩ КЪДЕ Е КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохоххохохохохохоохохохохохохохохохохохохохохохохоххо

Рейтинг:
 
1
БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ НАТО И ЕС НИКОГА руска КОЧИНА (гост)
23 отговор
14.04.2018 | 17:18

КЪДЕ СА ВЕЛИКИТЕ САЩ КЪДЕ Е КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохоххохохохохохоохохохохохохохохохохохохохохохохоххо

Рейтинг:
 
0
БЪЛГАРИЯ Е ВЪВ НАТО И ЕС НИКОГА руска КОЧИНА (гост)
22 отговор
14.04.2018 | 17:18

КЪДЕ СА ВЕЛИКИТЕ САЩ КЪДЕ Е КОЧИНА МИРИЗЛИВА руска хохоххохохохохохоохохохохохохохохохохохохохохохохоххо

Рейтинг:
 
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