Александър Йорданов за ударите в Сирия: Целите на акцията бяха постигнати (видео)

Днес е ден, в който светът видя, че с военни удари може да се проведе акция за мир. При атаките не е убит нито един цивилен гражданин. Тези ракетни удари показаха как един диктатор може да бъде поставен на мястото си.

Това каза в предаването "Офанзива" по Канал 3 бившият дипломат Александър Йорданов. "Целите на акцията бяха ясно посочени. В ударите имаше прецизност и целите на тази акция бяха постигнати. Всички бяха предупредени, дори и България. Ние се разграничихме от нашите съюзници и не изгонихме поне един руски разузнавач от кумова срама, но съюзниците ни ни предупредиха. В тази война са преплетени много интереси и е трудно да се каже кога ще й се види края. Русия нямаше интерес към този конфликт в Близкия Изток, но след като през 2014 година анексираха незаконно Крим, стратезите на Москва решиха да отклонят вниманието и се включиха активно в действията в Сирия. Целта на Русия беше да се представи като борец срещу тероризма, а фактически тя е терорист и то в Европа. Демократичният свят отказа да приеме Москва като борец срещу тероризма", категоричен беше Йорданов.

"Партиите на Башар Асад и Садам Хюсеин, от които произлязоха ислямистките терористи, са социалистически и бяха на пряко обучение в Москва. В момента икономиката на Русия се срива. Рано или късно руските държавници ще се сетят, че освен Сирия съществуват и руъски граждани. В Кремъл има някаква мания да се възстановят позициите на СССР, но в същото време над 20 млн. руснаци живеят под прага на бедността. Мир в Сирия ще има когато президент не е Башар Асад", разкри още той.