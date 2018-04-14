Нинова: Използването на военна сила само задълбочава проблемите в Близкия изток

Конфликтът в Близкия изток не може да бъде решен с военни средства. Използването на военна сила само задълбочава проблемите, а не ги решава. Употребата на химическо оръжие е недопустима, но такава употреба в Сирия трябва да бъде установена от независимо разследване на ООН. Това заяви председателят на БСП Корнелия Нинова Корнелия Нинова е български политик от БСП, член на Парламентарната група на ... към профила , цитирана от пресцентъра на БСП.



Според нея военни действия, без санкция на ООН и влошаване на отношенията между САЩ и Русия, ни отдалечават от постигането на траен мир в Близкия изток, което е изключително важно и за региона, и за Европа, и за България. Конфликтът може да се прекрати само с трайно политическо решение. Мястото за това е Съветът за сигурност на ООН, където да се свали напрежението и чрез диалог да се намери устойчиво решение на кризата, смята Корнелия Нинова.