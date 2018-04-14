Нинова: Използването на военна сила само задълбочава проблемите в Близкия изток

Конфликтът в Близкия изток не може да бъде решен с военни средства. Използването на военна сила само задълбочава проблемите, а не ги решава. Употребата на химическо оръжие е недопустима, но такава употреба в Сирия трябва да бъде установена от независимо разследване на ООН. Това заяви председателят на БСП
Корнелия Нинова
Корнелия Нинова е български политик от БСП, член на Парламентарната група на ... към профила
, цитирана от пресцентъра на БСП.
Според нея военни действия, без санкция на ООН и влошаване на отношенията между САЩ и Русия, ни отдалечават от постигането на траен мир в Близкия изток, което е изключително важно и за региона, и за Европа, и за България. Конфликтът може да се прекрати само с трайно политическо решение. Мястото за това е Съветът за сигурност на ООН, където да се свали напрежението и чрез диалог да се намери устойчиво решение на кризата, смята Корнелия Нинова.
крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооо
крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооо
крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооо
крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооо
крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооо
Къде е генерал Решетников да те опраши ма, червива свиньо...
ДЕЖУРНИТЕ ГАДНИ ПЛАТЕНИ ТРОЛОВЕ НА ГРОБ.
„Когато тази страст се появи в толкова късен етап от живота ти, той е доста запълнен и човек трябва жертва от времето си за семейство, приятели, почивка и други любими неща, за да може да й се отдаде.
крадлооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо крадлоооооооооооооооооооооооооооооо
ТИ ОТ ЗАТВОРА НЕ ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗЕШ МРЪСНА КРАДЛИВА комунистическа ГАД
ТИ ОТ ЗАТВОРА НЕ ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗЕШ МРЪСНА КРАДЛИВА комунистическа ГАД
ТИ ОТ ЗАТВОРА НЕ ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗЕШ МРЪСНА КРАДЛИВА комунистическа ГАД