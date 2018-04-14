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Нинова: Използването на военна сила само задълбочава проблемите в Близкия изток

14.04.2018 | 15:38
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© Novini.bg (архив)

Конфликтът в Близкия изток  не може да бъде решен с военни средства. Използването на военна сила само задълбочава проблемите, а не ги решава. Употребата на химическо оръжие е недопустима, но такава употреба в Сирия трябва да бъде установена от независимо разследване на ООН. Това заяви председателят на БСП Корнелия Нинова Корнелия Нинова е български политик от БСП, член на Парламентарната група на ... към профила , цитирана от пресцентъра на БСП.

Според нея военни действия, без санкция на ООН и влошаване на отношенията между САЩ и Русия, ни отдалечават от постигането на траен мир в Близкия изток, което е изключително важно и за региона, и за Европа, и за България. Конфликтът може да се прекрати само с трайно политическо решение. Мястото за това е Съветът за сигурност на ООН, където да се свали напрежението и чрез диалог да се намери устойчиво решение на кризата, смята Корнелия Нинова.

въздушни удари военна операция Корнелия Нинова Сирия Близък Изток
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Коментари
Коментари (15)
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Народа !!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
15 отговор
14.04.2018 | 17:16

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Народа !!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
14 отговор
14.04.2018 | 17:16

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Народа !!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
13 отговор
14.04.2018 | 17:16

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Народа !!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
12 отговор
14.04.2018 | 16:56

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Народа !!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
11 отговор
14.04.2018 | 16:56

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0
Умник Гюро (гост)
10 отговор
14.04.2018 | 17:16

Къде е генерал Решетников да те опраши ма, червива свиньо...

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1
РОСЕН ЗЛАТЕВ, ИВАН ДИМИТРОВ, ИВО СИРАКОВ (гост)
9 отговор
14.04.2018 | 17:16

ДЕЖУРНИТЕ ГАДНИ ПЛАТЕНИ ТРОЛОВЕ НА ГРОБ.

Рейтинг:
 
4
трипер (гост)
8 отговор
14.04.2018 | 17:18

„Когато тази страст се появи в толкова късен етап от живота ти, той е доста запълнен и човек трябва жертва от времето си за семейство, приятели, почивка и други любими неща, за да може да й се отдаде.

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Народа !!!!!!!!!!!!!!!! (гост)
7 отговор
14.04.2018 | 16:32

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курнела ОКРАДЕ ТЕХНОИМПЕКС ЗА 10 000 000 милона ев (гост)
6 отговор
14.04.2018 | 17:18

ТИ ОТ ЗАТВОРА НЕ ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗЕШ МРЪСНА КРАДЛИВА комунистическа ГАД

Рейтинг:
 
2
курнела ОКРАДЕ ТЕХНОИМПЕКС ЗА 10 000 000 милона ев (гост)
5 отговор
14.04.2018 | 17:18

ТИ ОТ ЗАТВОРА НЕ ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗЕШ МРЪСНА КРАДЛИВА комунистическа ГАД

Рейтинг:
 
1
курнела ОКРАДЕ ТЕХНОИМПЕКС ЗА 10 000 000 милона ев (гост)
4 отговор
14.04.2018 | 17:18

ТИ ОТ ЗАТВОРА НЕ ТРЯБВА ДА ИЗЛЕЗЕШ МРЪСНА КРАДЛИВА комунистическа ГАД

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