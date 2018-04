Военен самолет с 200 души на борда се разби в Алжир (видео)

Военен самолет Ил-78 се разбил в Алжир. На борда е имало 200 души, повечето от които военни, съобщават световните агенции.



По всяка вероятност всички на борда са загинали, макар все още да няма официална информация.

Катастрофата е станала в 8 часа местно време, в провинция Блида близо до летището на град Буфарик.

На мястото на инцидента са изпратени 14 линейки. В момента се уточняват подробностите за тежката трагедия.

BREAKING: Nearly Hundred people killed, others injured in #Algeria after Military plane crashed near Boufarik airport: reports pic.twitter.com/5749iL1dEt