18-годишен блъсна 9-годишно момче в Габрово

9-годишно момче е било блъснато от лек автомобил в Габрово, съобщиха от Областна дирекция на МВР.



Вчера, около 14.00 часа, на ул. „Д-р Тота Венкова“ е възникнало пътнотранспортно произшествие, при което лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 18-годишен младеж от Габрово, блъснал излязло на платното 9-годишно момче.

След инцидента детето е настанено в МБАЛ-Габрово с фрактура на лявата китка, без опасност за живота.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като техническото средство отчело нулев резултат. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.