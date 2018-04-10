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18-годишен блъсна 9-годишно момче в Габрово

10.04.2018 | 12:27
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9-годишно момче е било блъснато от лек автомобил в Габрово, съобщиха от Областна дирекция на МВР.

Вчера, около 14.00 часа, на ул. „Д-р Тота Венкова“ е възникнало пътнотранспортно произшествие, при което лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 18-годишен младеж от Габрово, блъснал излязло на платното 9-годишно момче.

След инцидента детето е настанено в МБАЛ-Габрово с фрактура на лявата китка, без опасност за живота.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като техническото средство отчело нулев резултат. На местопроизшествието е извършен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.

МБАЛ Габрово МВР - Габрово 18-годишно момиче блъснато дете
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