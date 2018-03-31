Русия ще може да замени експулсираните от САЩ дипломати

Русия ще може да депозира нови искания за акредитация, за да замени своите дипломати, които САЩ сметнаха за шпиони и експулсираха като ответна мярка за отравянето на бившия руски двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му на територията на Великобритания, предаде вчера Франс прес, цитирайки служител на Държавния департамент.



Тази седмица САЩ обявиха ескпулсирането на 48 дипломати от руското посолство във Вашингтон и на 12 други от руското представителство в ООН. Освен това те обявиха затварянето на руското консулство в Сиатъл. Мерките бяха предприети като част от съвместни действия на западните съюзници, припомня АФП.



"САЩ експулсираха 48 служители на руското разузнаване, но не е казано, че Русия трябва да намали персонала на двустранното си представителство", обясни вчера представител на Държавния департамент. Той уточни, че всички нови молби за акредитация ще бъдат разгледани поотделно.



Москва отрича, че експулсираните дипломати са шпиони. В отговор Русия експулсира 60 дипломати на САЩ и обяви затварянето на американското консулство в Санкт Петербург, но също не поиска съкращаването на броя на американските дипломати. Вашингтон също ще може да депозира нови искания за акредитация.