Москва: Лондон трябва да изтегли от Русия над 50 свои дипломати

Русия уведоми Великобритания, че тя трябва да върне в родината си над 50 британски дипломати в отговор на решението на Лондон да изгони 23-ма руски дипломати заради отравянето на ексагента Сергей Скрипал и дъщеря му в Обединеното кралство, предадоха ТАСС и Ройтерс.
Москва вече отговори реципрочно на действията на Лондон, като изгони 23-ма британски дипломати, а освен това закри британското консулство в Санкт Петербург и прекрати дейността на Британския съвет в Руската федерация. Вчера британският посланик в Москва Лори Бристоу бе отново повикан в руското външно министерство и му бе казано, че има един месец да съкрати дипломатическия персонал в Русия до размера на руската мисия в Обединеното кралство, отбелязва Ройтерс.
Днес говорителката на руското МВнР Мария Захарова, цитирана от ТАСС, уточни, че разликата между броя на руските и британските дипломати е над 50 души. "Ние настояхме за паритет. Британците имат 50 дипломати повече от нас", каза тя, от което следва, че Лондон трябва да върне у дома "малко над 50", добави тя.
Много искам ,и мен путин да ме изгони във лошия запад
Ах как искам и мен да ме изгонят ,във Англия.
Ние бягаме от расия , кой луд ще иска да стои тук ??????????????
Със кеф ще избягам ,от миризливата и смърдяща кочина расия хохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо
Да сте видяли българина да работи във расия или да си купи руска стока ???????????????????????????????????????
Погледнете от вън ,има ли поне една руска бракма ??????????????????????????????????????????????????
15 000 000 ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ СКАПАНАТА БЕДНА ПРОСТА МИРИЗЛИВА КОЧИНА руска ХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХО ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА ЗАЩО ЛИ НИКОЙ НЕ ИСКА ДА СТЪПИ ВЪВ расия ???????????
15 000 000 ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ СКАПАНАТА БЕДНА ПРОСТА МИРИЗЛИВА КОЧИНА руска ХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХО ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА ЗАЩО ЛИ НИКОЙ НЕ ИСКА ДА СТЪПИ ВЪВ расия ???????????
15 000 000 ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ СКАПАНАТА БЕДНА ПРОСТА МИРИЗЛИВА КОЧИНА руска ХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХО ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА ЗАЩО ЛИ НИКОЙ НЕ ИСКА ДА СТЪПИ ВЪВ расия ???????????
Тоя дето псува и хули е много прост човек, продал е душицата си за пари и бъдете сигурни, че и тия дето му плащат и дето ги защитава и те се отвращават от него. Но той горкия е заслепен от парите и е навлязъл в блатото на простотията
15 000 000 ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ СКАПАНАТА БЕДНА ПРОСТА МИРИЗЛИВА КОЧИНА руска ХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХО ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА ЗАЩО ЛИ НИКОЙ НЕ ИСКА ДА СТЪПИ ВЪВ расия ???????????
15 000 000 ХИЛЯДИ БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ СКАПАНАТА БЕДНА ПРОСТА МИРИЗЛИВА КОЧИНА руска ХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХОХО ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА ЗАЩО ЛИ НИКОЙ НЕ ИСКА ДА СТЪПИ ВЪВ расия ???????????