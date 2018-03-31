Москва: Лондон трябва да изтегли от Русия над 50 свои дипломати

Русия уведоми Великобритания, че тя трябва да върне в родината си над 50 британски дипломати в отговор на решението на Лондон да изгони 23-ма руски дипломати заради отравянето на ексагента Сергей Скрипал и дъщеря му в Обединеното кралство, предадоха ТАСС и Ройтерс.



Москва вече отговори реципрочно на действията на Лондон, като изгони 23-ма британски дипломати, а освен това закри британското консулство в Санкт Петербург и прекрати дейността на Британския съвет в Руската федерация. Вчера британският посланик в Москва Лори Бристоу бе отново повикан в руското външно министерство и му бе казано, че има един месец да съкрати дипломатическия персонал в Русия до размера на руската мисия в Обединеното кралство, отбелязва Ройтерс.



Днес говорителката на руското МВнР Мария Захарова, цитирана от ТАСС, уточни, че разликата между броя на руските и британските дипломати е над 50 души. "Ние настояхме за паритет. Британците имат 50 дипломати повече от нас", каза тя, от което следва, че Лондон трябва да върне у дома "малко над 50", добави тя.

