Румъния и Кипър също обявиха бойкот на срещата ЕС-Западни Балкани в София

Румъния и Кипър отказват да участват в срещата на високо равнище на ниво Европейски съюз-Западни Балкани, ако в нея участва и Косово.

Въпросната среща е насрочена за май и трябва да се проведе в София, и е ключова част от българското председателство на Съвета на ЕС.

От двете държави вече предупредиха Брюксел, че няма да участват в среща, в която Косово се третира като независима държава, предава A1oN.

Така те се присъединяват към Испания, която вече обяви бойкот на събитието за европейската перспектива на страните от Западните Балкани.

Румъния, Кипър и Испания са сред петте държави от Европейския съюз, които не са признали Косово за независима държава. Другите две са Гърция и Словакия.