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Румъния и Кипър също обявиха бойкот на срещата ЕС-Западни Балкани в София

31.03.2018 | 12:31
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© pixabay.com

Румъния и Кипър отказват да участват в срещата на високо равнище на ниво Европейски съюз-Западни Балкани, ако в нея участва и Косово. 

Въпросната среща е насрочена за май и трябва да се проведе в София, и е ключова част от българското председателство на Съвета на ЕС. 

От двете държави вече предупредиха Брюксел, че няма да участват в среща, в която Косово се третира като независима държава, предава A1oN.

Така те се присъединяват към Испания, която вече обяви бойкот на събитието за европейската перспектива на страните от Западните Балкани. 

Румъния, Кипър и Испания са сред петте държави от Европейския съюз, които не са признали Косово за независима държава. Другите две са Гърция и Словакия.

София
24
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Коментари
Коментари (24)
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БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ И УЧАТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ расия (гост)
23 отговор
31.03.2018 | 15:45

15 000 000 хиляди БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ МИРИЗЛИВАТА КОЧИНА расия ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА

Рейтинг:
 
3
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ И УЧАТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ расия (гост)
22 отговор
31.03.2018 | 15:57

15 000 000 хиляди БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ МИРИЗЛИВАТА КОЧИНА расия ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА

Рейтинг:
 
5
Истината (гост)
отговор
31.03.2018 | 15:57

БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ, УЧАТ СЕГА НА ЗАПАД, ЗАЩОТО БЕШЕ РАСИЯ, ИДИОТ!!!

Рейтинг:
 
6
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ И УЧАТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ расия (гост)
21 отговор
31.03.2018 | 15:57

15 000 000 хиляди БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ МИРИЗЛИВАТА КОЧИНА расия ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА

Рейтинг:
 
4
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ И УЧАТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ расия (гост)
20 отговор
31.03.2018 | 15:57

15 000 000 хиляди БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ МИРИЗЛИВАТА КОЧИНА расия ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА

Рейтинг:
 
4
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ И УЧАТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ расия (гост)
19 отговор
31.03.2018 | 15:54

15 000 000 хиляди БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ МИРИЗЛИВАТА КОЧИНА расия ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА

Рейтинг:
 
4
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ И УЧАТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ расия (гост)
18 отговор
31.03.2018 | 15:46

15 000 000 хиляди БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ МИРИЗЛИВАТА КОЧИНА расия ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА

Рейтинг:
 
3
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ И УЧАТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ расия (гост)
17 отговор
31.03.2018 | 15:54

15 000 000 хиляди БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ МИРИЗЛИВАТА КОЧИНА расия ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА

Рейтинг:
 
5
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ И УЧАТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ расия (гост)
16 отговор
31.03.2018 | 15:46

15 000 000 хиляди БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ МИРИЗЛИВАТА КОЧИНА расия ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА

Рейтинг:
 
4
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ И УЧАТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ расия (гост)
15 отговор
31.03.2018 | 15:54

15 000 000 хиляди БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ МИРИЗЛИВАТА КОЧИНА расия ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА

Рейтинг:
 
4
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ И УЧАТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ расия (гост)
14 отговор
31.03.2018 | 15:54

15 000 000 хиляди БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ МИРИЗЛИВАТА КОЧИНА расия ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА

Рейтинг:
 
4
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ И УЧАТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ расия (гост)
13 отговор
31.03.2018 | 15:46

15 000 000 хиляди БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ МИРИЗЛИВАТА КОЧИНА расия ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА

Рейтинг:
 
4
БЪЛГАРИТЕ РАБОТЯТ И УЧАТ НА ЗАПАД НЕ ВЪВ расия (гост)
12 отговор
31.03.2018 | 15:54

15 000 000 хиляди БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ УЧАТ НА ЗАПАД И НИТО ЕДИН ВЪВ МИРИЗЛИВАТА КОЧИНА расия ТОВА СА ФАКТИТЕ МАМА ВИ ДА ИБА ПРОСТА ПРОДАЖНА рубладжииска ПЕДЕРАСКА

Рейтинг:
 
4
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