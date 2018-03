SpaceX отложи изстрелването на ракетата "Falcon 9" с 10 спътника

Американската компания SpaceX отложи изстрелването на ракетата-носител Falcon 9, която трябваше да изведе в орбита 10 телекомуникационни спътника Iridium NEXT , предаде ТАСС.



Агенцията цитира съобщение на компанията, публикувано в Twitter. "Възникнаха проблеми с един от спътниците. Поради тази причина беше взето решение да се отложи стартът с няколко дни", се казва в съобщението.

We are having an issue with 1 of the 10 satellites in prep for #Iridium5. Our supplier and launch team is resetting for NET 3/31, with potential to shift into next week, if not resolved quickly. Launch success is priority #1! Will provide more info as available. pic.twitter.com/WBIWczrBvD