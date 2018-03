Няма причина за тревога заради падането на „Тянгун-1“

Необитаемата космическа станция „Тянгун-1“, която пада към Земята, ще навлезе в атмосферата на 31 март следобед или на 1 април. Това е последната прогноза на Европейската космическа агенция, която заедно с още 12 институции следи движението на китайския апарат. Точното място и време е невъзможно да се определят и в предвиждането има степен на несигурност от 1-2 дена.



Врязвайки се в атмосферата, тежката над 8 тона станция ще изгори почти напълно, заяви за „Дарик“ директорът на отдела за космически отпадъци в Европейската космическа агенция Холгер Краг. Очаква се да оцелеят части от резервоарите, които ще паднат между 43 градуса северна и 43 градуса южна ширина. В тази географска област попада и България.



Място за тревога заради падането на „Тянгун-1“ няма, увери Холгер Краг. По думите му станцията е десет процента от 100-те тона, които годишно навлизат в земната атмосфера от Космоса.



„5.5 милиарда души живеят в пояса между двете ширини, където се предвижда падането. За всеки отделен човек от тези 5.5 милиарда вероятността да бъде ударен от една от отломките е по-малка от вероятността да бъде ударен от мълния два пъти в една година. Няма причина за притеснения. Още повече, че „Тянгун-1“ не е единственият обект, който пада неконтролирано на Земята. Повече от сто тона маса падат неконтролирано всяка година. Космическата станция представлява само десет процента от това, което пада за една година. А преди 30-40 години над 200 тона са навлизали в земната атмосферата годишно, така че е било доста по-опасно. В цялата история на космическите полети обаче човек не е бил нараняван от космически боклук“, уточни Краг.



„Тянгун-1“ е първата космическа станция на Китай и експериментална лаборатория. Тя беше изстреляна на 30 септември 2011 година от пустинята Гоби. До нея са летели един автоматизиран и два апарата с екипажа. Постепенно станцията започна да губи височина.

Първоначалният план беше за контролирано навлизане в атмосферата, но през март 2016 „Тянгун-1“ излезе извън строя и контактът с нея беше загубен.

Дългата 10.4 метра станция обаче е само един от стотиците милиони космически отпадъци, които се носят в орбитата на планетата. Над 20 000 са само тези, които експертите в Европейската космическа агенция познават по име, изтъкна Холгер Краг.

Current estimated reentry window for #Tiangong1 from ESA's Space Debris Office runs from midday 31 March to early afternoon 1 April (in UTC time); this is highly variable!

Read more: https://t.co/H8NDGiUUrA (Radar image by @Fraunhofer_FHRe) pic.twitter.com/Nkomalx2fu