Илон Мъск ще продава подобни на LEGO тухли

Милиардерът Илон Мъск, който е начело на Tesla и на SpaceX, е основател и на компанията The Boring Company, която копае под Лос Анджелис, за да осигури алтернатива на уличните задръствания.



Мъск финансира The Boring Company с пари, набрани от продажбата на най-различни артикули на компанията. Първо, той продаде 50 000 шапки (на цена от 20 долара всяка, или общо за 1 млн. долара). След това продаде 20 000 огнехвъргачки (на цена от 500 долара всяка, или общо за 10 млн. долара).



Наскоро Мъск обяви в Twitter и кой ще е следващия артикул - "Подобни на LEGO", сглобяващи се заедно кухи тухли, направени от изкопаната скална маса маса под Лос Анджелис, където The Boring Company в момента пробива тунели.

