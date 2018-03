Представиха постиженията на България в ЕП

Евродепутатът Владимир Уручев представи в Европейския парламент в Брюксел постиженията на България в областта на предприемачеството, иновациите и дигитализацията. Целта е да се покаже лицето на модерна и динамична България.



По повод българското Председателство на Съвета на Европейския съюз в сградата на парламента бяха представени успешни български фирми и чуждестранни компании, развиващи успешен бизнес в България. В събитието участва и министърът на Българското председателство Лиляна Павлова.



"България се намира в своето първо Председателство на Съвета на Европейския съюз и целта е да отбележим точно преполовяването на това председателство. Трябва да отбележа, че това е едно изключително динамично председателство, което по сравнение с много от предишните дори не можем да го сравняваме точно заради неговата динамичност, заради многото събития, които се правят. На първо място това е целта. На второ място - пред една много сериозна публика в Брюксел - от бизнеса, през представители на държавите до представители на Европейския парламент, да покажем едно ново лице на България. България е една динамична страна, България със своето предприемачество и със своите усилия в областта на дигиталното да има друго лице, не лицето, с което е известна. Нека да положим това начало и от тук нататък да рекламираме силата и иновативността на България", заяви Уручев.



"За нас е изключително важна тази възможност днес, за която съм благодарна на г-н Уручев, и заедно с големи компании да направим преглед на един от основните приоритети на българското председателство, а това е дигиталната трансформация, дигиталната икономика. Освен, че това е един изключително важен европейски приоритет е и една тема, по която усилията на Председателството са насочени към приключване в максимална степен на законодателството, което ще помогне да заработи единния цифров пазар. За нас това е една добра възможност да покажем България, за това България да бъде един IT хъб на Европа, защо не и Балканите да бъдем един IT хъб на Европа, където младите хора да могат да работят, да се развиват. IT хъб, в който развиваме стартъп компании, иновации, подкрепяме предприемачеството и всичко това пречупено през възможностите, които създаваме и като икономика, и като инфраструктура. IT секторът е този, който в последните години създаде най-голям ръст и най-голям брой работни места в България, секторът, който осигурява ниво на заплащане четири пъти над средното за страната. И една много важна възможност: младите хора. Защото много често говорим за напускане на младите хора, за изтичане на мозъци. И в същия момент желанието и на Председателството, и на правителството, е да върнем тези хора обратно в България, да живеят и да работят. Именно с IT сектора успяваме да им дадем перспектива, възможност да се върнат и да се развиват в този сектор. Мога да ви дам и една хубава статистика - над 85% от работещите в IT сектора в България в момента са млади хора под 35-годишна възраст, а от тях 31% са жени. Можем наистина да се гордеем с тези показатели. Това е една област, която да развиваме. Това е шанс и протегната ръка и към младите хора на Западните Балкани", каза Лиляна Павлова.