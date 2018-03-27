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НАСА отложи изстрелването на телескопа "Джеймс Уеб"

27.03.2018 | 20:54
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НАСА отложи изстрелването на телескопа "Джеймс Уеб" за 2020 г., съобщи Асошиейтед прес.

Специалистите са поискали повече време за сглобяване и тестове на телескопа, който ще наследи "Хъбъл", но е от ново поколение, предаде БТА.

Телескопът "Джеймс Уеб" трябваше да бъде изстрелян тази година, но миналата есен НАСА отложи изстрелването му за 2019 г. Днес беше обявено ново отлагане.

НАСА и Европейската космическа агенция ще определят нова дата за изстрелване на телескопа "Джеймс Уеб". След това НАСА ще преизчисли бюджета.

Възможно е той да надхвърли предвидените от Конгреса 8 милиарда долара. НАСА вече е вложила в телескопа 7 милиарда долара.

НАСА
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