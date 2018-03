Огнен ад в руски мол остави четири трупа (снимка+видео)

Три деца и жена загинаха при пожар на последния етаж в търговски център в руския град Кемерово. Пострадали са още 26 души, които са откарани в болници. Евакуирани са над 100 посетители, съобщи ТАСС, цитирана от БТА.



Телата на загиналите жена и три деца са открити в залата за детски игри в търговския център. Починали са от отравяне с газове.

Спасителите са евакуирали повече от 100 посетители от мола в сибирския град, съобщи Светлана Петренко от Следствения комитет на Русия. 50 пожарни с 230 огнеборци са изпратени да гасят пожара.

От Министерството на извънредните ситуации съобщиха, че пожарът е на последния етаж, където има няколко кина и детски площадки с атракции.

At least four children killed and 10 injured in fire at a #Russian shopping mall in #Kemerovo, an industrial city in central Siberia pic.twitter.com/kcN9AXXMT1