Харесайте facebook страницата ни

Шофьори се биха след катастрофа

25.03.2018 | 13:44
1925
по-малки букви по-големи букви Разпечатай

Снощи в 22.30 ч. в Оряхово катастрофира "Пежо 309", зад чийто волан бил 46-годишен мъж от Оряхово. Той блъска лекия си автомобил в движещия се пред него и намаляващ скоростта лек автомобил "Волво В40". Вторият автомобил е управляван от мъж на 26 г. от с. Лесковец.

При катастрофата няма пострадали.

Нанесените щети по автомобилите са за 200 лева. Непосредствено след катастрофата обаче виновният за сблъсъка водач нанесъл удари по лицето на другия шофьор и така му причинил телесна повреда по хулигански подбуди. Набитият водач не е бил употребил алкохол, станало ясно след тест с дрегер. На побойника тест не е направен, защото той напуснал мястото на катастрофата. Съставен му е акт. Уведомен е дежурният прокурор. По случая е образувано досъдебно производство.

катастрофа побой полиция
0
Добави коментар
Още по темата
Коментари
Коментари (0)
Коментирай
 
Добави Коментар
Топ видеа
Криминално
Граничните полицаи на Аерогарата били да ядат, пушат и до тоалетна (видео)

Граничните полицаи на Аерогарата били да ядат, пушат и до тоалетна (видео) 24.03.2018 | 14:15

Спипаха мъж, разпространявал детска порнография

Спипаха мъж, разпространявал детска порнография 24.03.2018 | 12:53

Задържаха грък, издирван от Интерпол за предумишлено убийство

Задържаха грък, издирван от Интерпол за предумишлено убийство 24.03.2018 | 12:46

Тежка катастрофа снощи в София прати майка и дете в болница (снимки)

Тежка катастрофа снощи в София прати майка и дете в болница (снимки) 24.03.2018 | 07:31

Катастрофа на пътя Юндола – Велинград

Катастрофа на пътя Юндола – Велинград 23.03.2018 | 20:55

Спипаха украинец с нелегални цигари за над 170 000 лв. на Капитан Андреево

Спипаха украинец с нелегални цигари за над 170 000 лв. на Капитан Андреево 23.03.2018 | 17:17

Спипаха двама младежи с дрога

Спипаха двама младежи с дрога 23.03.2018 | 16:31

Хванаха 20 000 къса цигари без бандерол

Хванаха 20 000 къса цигари без бандерол 23.03.2018 | 16:24

Полицията разби склад с дрога

Полицията разби склад с дрога 23.03.2018 | 15:38

За нас Контакти Реклама
Copyright Новини.Бг © 2011-2015 Sportal Media Group. Всички права запазени.
Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Novini.bg, освен ако изрично е посочено друго.
България
Европредседателство 2018 / Политика / Икономика / Общество / Образование / Криминално / Съд и прокуратура / Времето
Свят
EU / Балкани / US / Близък изток / Анализи / Русия / Азия / Африка / Латинска Америка / Океания
Бизнес
Медия и реклама / Еврофондове / Пазари / Финанси / Земеделие / Tуризъм / Технологии / Автомобили
Развлечения
Музика / Филми / Мода / Игри / Пътувания / Любопитно / Култура / Астро
Шоу
Горещо / Клюки / 18+
Здраве
Лекарства / Болници / НЗОК / Болести
Ремонти
Ценови съветник / Вдъхновение за дома / Направи си сам / Съвети и препоръки / Интериорен справочник / Събития / Мебели / Клиентите говорят
Снимки
България / Свят / Бизнес / Развлечения / Шоу / Здраве / Ремонти
Видео
България / Свят / Бизнес / Развлечения / Шоу / Здраве / Ремонти
Профили
Личности / Компании
Мобилна версия