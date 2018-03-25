Шофьори се биха след катастрофа

Снощи в 22.30 ч. в Оряхово катастрофира "Пежо 309", зад чийто волан бил 46-годишен мъж от Оряхово. Той блъска лекия си автомобил в движещия се пред него и намаляващ скоростта лек автомобил "Волво В40". Вторият автомобил е управляван от мъж на 26 г. от с. Лесковец.



При катастрофата няма пострадали.

Нанесените щети по автомобилите са за 200 лева. Непосредствено след катастрофата обаче виновният за сблъсъка водач нанесъл удари по лицето на другия шофьор и така му причинил телесна повреда по хулигански подбуди. Набитият водач не е бил употребил алкохол, станало ясно след тест с дрегер. На побойника тест не е направен, защото той напуснал мястото на катастрофата. Съставен му е акт. Уведомен е дежурният прокурор. По случая е образувано досъдебно производство.