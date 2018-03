One Day Design Challenge с първо издание в България

София ще бъде домакин на първото издание на Roca One Day Design Challenge в България на 21 април. Събитието ще се състои в Експо Баня София, най-голямата корпоративна изложбена зала на Roca на Балканите.

В продължение на един ден, студенти и млади професионалисти от цялата страна, с интереси в областта на архитектурата и дизайна, ще могат да се включат в състезанието, по време на което само за няколко часа ще трябва да създадат дизайн на елемент (продукт), свързан с пространството на банята. Конкретното задание на конкурса ще стане известно на участниците едва сутринта на самия ден на провеждането му.

Началото на инициативата One Day Design Challenge е дадено от Roca, с цел предоставяне на платформа, чрез която младите архитекти и дизайнери да могат да покажат таланта си, а също и да имат възможност за контакт с утвърдени професионалисти и представители на бизнеса.

Наградният фонд за конкурса в България е 4200 лв., като победителите в конкурса ще имат възможност да участват и в допълнителен уъркшоп за дизайн с утвърдени международни лектори.

В състезанието могат да участват студенти и млади професионалисти от сферите архитектура и дизайн, на възраст до 30 години, с постоянно местожителство в България. Участниците могат да се състезават инвивидуално или в отбори от максимум трима души. Необходима е предварителна регистрация онлайн, най-късно до 18 април 2018, на: www.onedaydesignchallenge.net

“One Day Design Challenge e състезание за време, в което участниците се изправят пред предизвикателството да създадат в рамките на един единствен ден оригинални решения и иновативни концепции, свързани с пространството на банята.“, сподели Xavier Torras, член на Международното жури, Директор Бранд и Комуникации на Група Roca и Директор на фондация We Are Water. Останалите членове на журито на конкурса в София са български архитекти и дизайнери, получили признание за своите проекти не само у нас, но и в международен мащаб. Това са:

Арх. Ангел Захариев - с името му се свързват проектите за емблематични сгради, като Бизнес парк София, Capital Fort, Sky Fort, Музейко, Gtower. Съосновател на А и А Архитекти и Група Град.

Валентин Водев - дизайнер, носител на множество междунородни награди, вкл. Red Dot Design Award. Основател на Vodev studio, Виена. Член на международното жури на конкурса #jumpthegap 2016/2017

Генчо Гоев - дизайнер, носител на множество международни отличия, вкл. Red Dot Design Award. Основател на Националната платформа за интериорен и продуктов дизайн – Dibla, както и на Студио Гоев.

Арх. Любомир Станиславов - с името му се свързват проекти като НДК, Хълмовете на Плана, шоурумите на Infiniti и Hyundai, МОЛ Сердика. Издател на престижни международни издания, Изпълнителен Директор на Аутомотив Клъстер България.

Подробна информация за Правилата за участие и графика за провеждане на състезанието на 21 април в София може да прочетете ТУК.

Състезанието One Day Design Challenge by Roca се провежда в атмосфера на екипна работа и сътрудничество, в която младите участници имат възможност да обменят идеи с други дизайнери и архитекти. След изданията му в Испания, Великобритания, Португалия, Русия, ОАЕ, Полша, Китай, платформата за първи път ще гостува и в Version:1.0 StartHTML:0000000167 EndHTML:0000001233 StartFragment:0000000487 EndFragment:0000001217

България, преди да продължи пътя си към Аржентина, Бразилия, Сингапур, Хонг Гонг и Хърватия.

Готови ли сте да приемете Предизвикателството? Регистрирайте се за участие ТУК:

http://www.onedaydesignchallenge.net/en/contests/bulgaria/bulgaria-2018